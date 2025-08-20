График отключения света с 21 по 22 августа в Днепропетровской области создано заранее.

График отключения света с 21 по 22 августа в Днепропетровской области будет применено из-за технических и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Обесточение будет длиться несколько дней. График отключение света с 21 по 22 августа в Днепропетровской области было введено из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В четверг, 21.08, электроснабжение будет отсутствовать с 8 до 18 часов в Кривом Роге на улицах: Академика Малахова: 39А; Балхасская: 3; Кобылянского: 223, 223А, 223В; Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59; Елочная: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

Также ограничения ждут жителей села Надежда по адресам: Виноградная: 6, 7, 9, 10, 12, 19-23 (нечетные); Вишневая: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16; Зеленая: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120; Каштановая: 2, 6; Лесная: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32; Молодые: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32; Молодежная: 6; Садовая: 4; Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21; Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29; Цветная: 1-14; Центральная: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32; Школьно: 3; шоссе Кировоградское: 14, 119.

В пятницу 22 числа, планируют выбросить электричество с 8 до 18 часов в городе Кривой Рог на следующих улицах: Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59; Елочная: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.