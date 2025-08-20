Процес підвищення тарифів на комунальні послуги став звичайним явищем у Харківській області.

Відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, яке відчули одразу кілька громад, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі пресслужби Лозівської міської ради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вступило в дію з 1 квітня.

У громаді встановили нову вартість на воду для бюджетних установ та інших споживачів у розмірі 60 гривень 70 копійок за кубічний метр. При цьому, для звичайних жителів громади ціна не змінилася.

Керівник КП «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко пояснив, що причиною такого рішення стало подорожчання закупної води від КП «Харківводоканал». Нова вартість становить 17.66. Через це підприємство отримує додаткові витрати у розмірі близько 800 тисяч гривень щомісяця.

Щоб уникнути збитків, довелося ухвалити нові розцінки. Абонплата для населення та ціни на водовідведення залишилися без змін. У міській раді наголосили, що різницю в вартості, як і раніше, планують покривати за рахунок місцевого бюджету.

Аналогічно працює підприємство «Тепловодосервіс». Для мешканців вартість не зросте, проте підприємство також отримуватиме компенсацію з бюджету громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області стосується й Височанської громади. З квітня тут почали діяти нові розцінки. За водопостачання встановлено ціну 52 гривні за кубічний метр, а за водовідведення - 38 гривень 56 копійок.

Причинами стали здорожчання електроенергії, збільшення витрат на оплату праці та зношеність мереж. Водночас у міській раді нагадують, що мешканці, які не можуть оплачувати нові рахунки, мають право звернутися по субсидію.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.