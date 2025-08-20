Процесс повышения тарифов на коммунальные услуги стал обыденным явлением в Харьковской области.

Произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области , которое ощутили сразу несколько общин, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале прессслужбы Лозовского городского совета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области вступило в силу с 1 апреля.

В обществе установили новую стоимость на воду для бюджетных учреждений и других потребителей в размере 60 гривен 70 копеек за кубический метр. При этом для обычных жителей общины цена не изменилась.

Руководитель КП «Лозоваводосервис» Александр Марченко объяснил, что причиной такого решения стало удорожание закупочной воды от КП «Харьковводоканал». Новая цена составляет 17.66. Поэтому предприятие получает дополнительные расходы в размере около 800 тысяч гривен ежемесячно.

Чтобы избежать убытков, пришлось принять новые расценки. Абонплата для населения и цены на водоотвод остались без изменений. В городском совете отметили, что разницу в стоимости по-прежнему планируют покрывать за счет местного бюджета.

Аналогично работает предприятие «Тепловодосервис». Для жителей стоимость не возрастет, однако предприятие также будет получать компенсацию из бюджета общины.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается и Высочанского общества. С апреля здесь начали действовать новые цены. За водоснабжение установлена цена 52 гривны за кубический метр, а за водоотвод – 38 гривен 56 копеек.

Причинами стали удорожание электроэнергии, увеличение затрат на оплату труда и износ сетей. В то же время, в городском совете напоминают, что жители, которые не могут оплачивать новые счета, имеют право обратиться за субсидией.

