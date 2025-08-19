Місцевим мешканцям варто підготуватися до нового графіка руху транспорту в Миколаєві, тож розповідаємо про це детальніше.

У Миколаєві ввели новий графік руху транспорту для тролейбусів №11 та №12, які почали роботу вже з 18 серпня, повідомляє Politeka.

Детальні розклади надали у пресслужбі комунального підприємства "Миколаївелектротранс".

Новий графік руху транспорту в Миколаєві передбачає зміни і для тролейбусного маршруту №10. У підприємстві пояснили, що нові рейси працюватимуть у тестовому режимі. Це означає, що після запуску можливі корективи, оскільки спеціалісти додатково відстежуватимуть пасажиропотік.

У перші дні роботи оновлені маршрути поступово інтегрують до популярних сервісів "CityBus" та "EasyWay". Після завершення регламентних процедур новий графік руху транспорту в Миколаєві також з’явиться на офіційному сайті "Миколаївелектротранс".

Нагадаємо, що раніше наш облцентр отримав 9 сучасних тролейбусів завдяки грантовій угоді з Данією. Ці машини готові стати частиною міської мережі перевезень.

За словами директора підприємства "Миколаївелектротранс" Юрія Сметани, поява цих машин дозволить підвищити мобільність та комфорт поїздок для жителів. Він підкреслив, що з 18 серпня у Корабельному районі запустили два нових маршрути, які стали додатковим транспортним підсиленням для місцевих мешканців.

До цього у парку підприємства працювали 40 машин з автономним ходом до 20 кілометрів та ще 40 машин із резервним автономним ходом на один кілометр.

Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що ціна одного транспортного засобу складає близько 300 тисяч євро. Він наголосив, що самостійно місто не змогло б профінансувати таку масштабну закупівлю. Саме тому грант від Данії став похтовхом до удосконалення міських перевезень.

