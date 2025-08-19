Местным жителям следует подготовиться к новому графику движения транспорта в Николаеве, так что рассказываем об этом подробнее.

В Николаеве введен новый график движения транспорта для троллейбусов №11 и №12, которые начали работу уже с 18 августа, сообщает Politeka.

Подробные расписания предоставили в пресс-службе коммунального предприятия "Николаевэлектротранс".

Новый график движения транспорта в Николаеве предусматривает изменение и для троллейбусного маршрута №10. В предприятии объяснили, что новые рейсы будут работать в тестовом режиме. Это означает, что после запуска возможны коррективы, поскольку специалисты будут дополнительно отслеживать пассажиропоток.

В первые дни работы обновленные маршруты постепенно интегрируют в популярные сервисы CityBus и EasyWay. После завершения регламентных процедур новый график движения транспорта в Николаеве также появится на официальном сайте "Николаевэлектротранс".

Напомним, что ранее наш облцентр получил 9 современных троллейбусов благодаря грантовому соглашению с Данией. Эти машины готовы стать частью городской сети перевозок.

По словам директора предприятия "Николаевэлектротранс" Юрия Сметаны, появление этих машин позволит повысить мобильность и комфорт поездок для жителей. Он подчеркнул, что с 18 августа в Корабельном районе запустили два новых маршрута, ставших дополнительным транспортным усилением для местных жителей.

До этого в парке предприятия работало 40 машин с автономным ходом до 20 километров и еще 40 машин с резервным автономным ходом на один километр.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что цена одного транспортного средства составляет около 300 тысяч евро. Он подчеркнул, что самостоятельно город не смог бы профинансировать столь масштабную закупку. Именно поэтому грант от Дании стал потолком к усовершенствованию городских перевозок.

