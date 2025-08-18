Місцеві жителі повинні враховувати графік відключення газу в Волинській області з 19 до 22 серпня.

Графік відключення газу в Волинській області з 19 до 22 серпня введуть через ремонтні роботи в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як інформують нас айті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу в Волинській області з 19 до 22 серпня означає, що у місті Нововолинськ та селі Морозовичі Володимирського району 20.08 споживачі залишаться без блакитного палива з 08:00 до 17:00.

Це пов’язано з плановими ремонтно-профілактичними роботами. У Нововолинську без постачання опиняться 63 побутові споживачі на таких вулицях: Залізнична, Тупикова, Іваничівська, Романа Шухевича 49, 51, 53, 55 та провулок Залізничний.

Крім того, тимчасово припинять газопостачання для підприємців та підприємств на Сокальськійй 1Б, Генерала Р. Шухевича 57, Нововолинській 60 та 60А, Святого Володимира 3. Відновлення подачі відбудеться після завершення ремонтних робіт, перевірки димових і вентиляційних каналів та забезпечення доступу до обладнання у помешканнях.

Окрім Нововолинська та Морозовичів, блакитного палива не буде також у селах Видраниця Ковельського району та Піддубці Луцького району. Графік відключення газу в Волинській області з 19 до 22 серпня передбачає відсутність подачі у Видраниці з 08:00 19.08 до 17:00 22.08, а у Піддубцях з 10:00 19.08 до 17:00 22.08.

У Піддубцях обмеження торкнуться вулиць Вернигора, Зелена, Київська, Козацька, Миру, Молодіжна, Нова, Новокотівська, Перемоги, Степова, Шкільна та Шолбіна. Газовики закликали мешканців перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки.

