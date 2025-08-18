Местные жители должны учитывать график отключения газа в Волынской области с 19 по 22 августа.

График отключения газа в Волынской области с 19 по 22 августа введут из-за ремонтных работ в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют нас айти местного филиала "Газсетей", график отключения газа в Волынской области с 19 по 22 августа означает, что в городе Нововолынск и селе Морозовичи Владимирского района 20.08 потребители останутся без голубого топлива с 08:00 до 17:00 .

Это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами. В Нововолынске без снабжения окажутся 63 бытовых потребителя на таких улицах: Железнодорожная, Тупикова, Иванычевская, Романа Шухевича 49, 51, 53, 55 и переулок Железнодорожный.

Кроме того, временно прекратят газоснабжение для предпринимателей и предприятий на Сокальской 1Б, Генерала Р. Шухевича 57, Нововолынской 60 и 60А, Святого Владимира 3. Возобновление подачи состоится после завершения ремонтных работ, проверки дымовых и вентиляционных каналов и обеспечения доступа к оборудованию в помещениях.

Кроме Нововолынска и Морозовичей, голубого топлива не будет в селах Выдраница Ковельского района и Поддубцы Луцкого района. График отключения газа в Волынской области с 19 по 22 августа предусматривает отсутствие подачи в Выдранице с 08:00 19.08 до 17:00 22.08 , а в Поддубцах с 10:00 19.08 до 17:00 22.08 .

В Поддубцах ограничения коснутся улиц Вернигора, Зеленая, Киевская, Казацкая, Мира, Молодежная, Новая, Новокотовская, Победы, Степная, Школьная и Шолбина. Газовики призвали жителей перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности.

