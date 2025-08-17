Мешканці кількох населених пунктів у Дніпоопетровській області мають бути готові до графіка відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Дніпропетровській області вже оприлюднила місцева газорозподільна компанія, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої філії "Газмереж", роботи проводитимуться для підтримання справності та безпеки мереж, а також для виконання обов’язкових технічних процедур.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Дніпропетровській області передбачає зупинку розподілу блакитного палива в окремих будинках і вулицях через планові ремонти та технічне обслуговування системи.

Так, у селі Братське обмеження почалося ще 7.08 і триватиме до 21.08. Без блакитного палива залишаються будинки на вулиці Запорізькій, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 52, 54, 56, 56а; на Зарічній, 1, 3, 5, 7-10, 7а, 10д, 28, 28а, 70а, 76а, 88, а також на Садовій, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 78, 80, 82, 86.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Дніпропетровській області передбачає, що у селі Волоське роботи розпочалися 12.08 та триватимуть до 19.09.

Незручності торкнулися мешканців таких вулиць: Будівельників, Вадима Матросова, Верлати, Верхньої, Героїв Чорнобиля, а також садових товариств Глорія, Зоря та Славутич.

Крім того, блакитного палива немає на Горіховій, Дальній, Звивистій, Зеленій, Квітковій, Крутогірній, Малиновій, Межовій, Молодіжній, Мостовій, Набережній, Наддніпрянській, Насосній, Новій, Парковій, Поштовій, Радісній, Сонячній, Старо Волоській, Тепличній, Тихій, Тополиній, Центральній, Шоферській та Ясній.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.