Жители нескольких населённых пунктов в Днепропетровской области должны быть готовы к графику отключения газа на неделю с 18 по 24 августа.

График отключения газа в неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области уже обнародовала местная газораспределительная компания, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице местного филиала "Газсетей", работы будут проводиться для поддержания исправности и безопасности сетей, а также для выполнения обязательных технических процедур.

График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области предусматривает остановку распределения голубого топлива в отдельных домах и улицах из-за плановых ремонтов и технического обслуживания системы.

Так, в селе Братское ограничение началось еще 7.08 и продлится до 21.08 . Без голубого топлива остаются дома на улице Запорожской,2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 52, 54, 56, 56а; на Заречной,1, 3, 5, 7-10, 7а, 10д, 28, 28а, 70а, 76а, 88, а также на Садовой, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 78, 80, 82, 86.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области предполагает, что в селе Волосское работы начались 12.08 и продлятся до 19.09.

Неудобства коснулись жителей таких улиц: Строителей, Вадима Матросова, Верлаты, Верхней, Героев Чернобыля, а также садовых обществ Глория, Заря и Славутич.

Кроме того, голубого топлива нет на Ореховой, Дальней, Извилистой, Зеленой, Цветочной, Крутогорной, Малиновой, Межовой, Молодежной, Мостовой, Набережной, Приднепровской, Насосной, Новой, Парковой, Почтовой, Радостной, Солнечной, Старо Волоськой, Тепличной, Тихой, Тополиной, Центральной, Шоферской и Ясной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.