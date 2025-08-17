Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Сумській області.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Сумській області будуть повʼязані з проведенням ремонтних робіт в електромережах у регіоні, пише Politeka.

Про це попереджають у декількох громадах області.

Так, графіки відключення світла в Сумській області діятимуть приблизно з 8:00 до 16:00 у селі Недригайлів через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні 18 серпня за адресами: вулиця Капельгородського 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 32/2, 32/4, 34, 36, 4, 6, 8; вулиця Незалежності 406, 60, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 68, 70, 72.

Крім цього, філія "Шосткинський РЕМ" попереджає про вимкнення електропостачання через плановий ремонт 18.08.2025 року. У зв'язку з цим буде тимчасово припинено постачання електроенергії в селі Мефедівка: по вул. Центральна та Сонячна.

Крім цього будуть планові вимкнення 19 серпня з 8 до 17 години у місті Охтирка в будинках за адресами:Друкарський 4; Дунайський 6, 7, 8, 9, 10, 12; Дружби 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Тростянецький 27, 128А, 88, 26, 130, 25, 24, 90, 23, 22, 20, 94, 19, 18, 17, 96, 16, 15, 14А, 97, 12, 13, 14, 10, 11, 98, 100, 9, 8; Сумська 357, 227А, 355, 353, 351, 349, 347, 345, 343, 341, 227, 339, 337, 335А, 335, 333, 331, 226, 329А, 329, 225, 328, 327А, 327, 326, 325А, 325, 323, 224, 323А, 223, 319; Горіховий 8, 7, 6, 5А, 5, 4А, 4, 3, 2, 1А.

Графік знеструмнення 20 числа знову вводиться у селі Мефедівка, де попередили про тимчасове призупинення електропостачання за наступними вулицями: Шкільна. Терміни вимкнення: з 08:00 до 18:00 години.

21 числа незручності будуть дійти на деяких вулицях Охтирки та Шостки. Чи зачепить це ваші будинки, ви можете перевірити за посиланням.

