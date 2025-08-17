Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпропетровській області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпропетровській області застосують через технічні та планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Знеструмлення триватимуть протягом тижня. Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпропетровській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 18.08 електропостачання буде відсутнє в Кривому Розі на вулицях: Левицького: 58-70 (парні); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Ричкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергія Заїки: 1, 3, 5-7, 9, 11. Також знеструмлять село Радушне вул. Заводська: 1, 1А, 2-4. Обмеження триватимуть з 8 до 18 години.

У вівторок, 19.08 будуть діяти знеструмлення з 7:30 до 18:00 у селі Радушне за адресами - Будівельна: 1-9, 11-23, 48; Весела: 1-7, 9-16; Вільна: 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (непарні); Клубна: 24, 42; Лікарняна: 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23; Мєндєлєєва: 31, 33, 35; Молодіжна: 1-6, 8-10; Південна: 1-7, 7А, 8-15; Шкільна: 1, 1А, 4, 6, 15; Щаслива: 3, 5-10, 12, 14; шосе Нікопольське: 1Б, 2, 2А, 2Б, 5.

У середу 20 числа, планують викнути електрику в таких населених пунктах:

Новопілля (Благодатна: 2В, 2Г; Лесі Українки: 1-3, 7-11, 13-21 (непарні), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56; Липнева: 1А, 1Г, 1Ж; Садова: 4-20, 20В, 20Г; Теплична: 1Б, 1Е, 1Ж, 1І, 2Б; Шкільна: 1Б).

Червоні Поди (вул. Центральна: 1А)

Радіонівка (Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12; Мікеладзе: 1-20, 22, 23; Цвітна: 1-7).

На четвер, 21 та 22 числа, заплановані роботи у Кривому Розі. Вони стосуються таких вулиць: Академіка Малахова: 39А; Балхаська: 3; Кобилянського: 223, 223А, 223В; Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

Графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Дніпропетровській області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

