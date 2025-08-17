График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области будет применен из-за технических и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Обесточение будет продолжаться в течение недели. График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 18.08, электроснабжение будет отсутствовать в Кривом Роге на улицах: Левицкого: 58-70 (парни); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Рычкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергея Заики: 1, 3, 5-7, 9, 11. Также обесточат село Радушное ул. Заводская: 1, 1А, 2-4. Ограничения продлятся с 8 до 18 часов.

Во вторник, 19.08 будут действовать обесточения с 7:30 до 18:00 в селе Радушное по адресам – Строительная: 1-9, 11-23, 48; Веселая: 1-7, 9-16; Свободна: 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (нечетные); Клубная: 24, 42; Больница: 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23; Менделева: 31, 33, 35; Молодежная: 1-6, 8-10; Южная: 1-7, 7А, 8-15; Школьно: 1, 1А, 4, 6, 15; Счастлива: 3, 5-10, 12, 14; шоссе Никопольское: 1Б, 2, 2А, 2Б, 5.

В среду 20 числа планируют выбросить электричество в следующих населенных пунктах:

Новополье (Благодатная: 2В, 2Г; Леси Украинки: 1-3, 7-11, 13-21 (нечетные), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 44, 52 1Г, 1Ж; Садовая: 4-20, 20В, 20Г;

Красные Поды ( ул. Центральная: 1А)

Радионовка ( Театральная: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12; Микеладзе: 1-20, 22, 23; Цветно: 1-7).

На четверг, 21 и 22 числа, запланированы работы в Кривом Роге. Они относятся к следующим улицам: Академика Малахова: 39А; Балхасская: 3; Кобылянского: 223, 223А, 223В; Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59; Елочная: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Днепропетровской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения в повседневных делах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.