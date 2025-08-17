Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Полтавській області через масштабні ремонтні роботи, які були заздалегіть запланованими, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Полтавській області. Обмеження введуть вже 18 серпня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Населені пункти, де можливі перерви в електропостачанні: Скороходове, Лозуватка, Таверівка, Чутове, Іскрівка, Коханівка, Степанівка, Филенкове, Трудолюбівка, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Петрівка, Рибалки, Сушки,Улинівка, Хмарине.

У вівторок, 19 числа, виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР знеструмлення торкнеться міста Горішні-Плавні. Так, з 7:45 до 17:45 не буде електроенергії на вулицях - Тополина, 2-А, 2-8, 4, 1-9, 13; Ясна. 2-А; Пшенична, 1-23, 2-26.

Також обмеження діятимуть Нове, Романиха, Мелехи, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Сербинівка, Гільці.

У четвер, 21 числа, без світла знову залишаться в місті Горішні-Плавні. Так, 7:45 до 17:45 не буде електроенергії на вулицях - Козацька, 51-А, 57-67, 116-130; Південна, 1-11, 2-12; Демонова, 1-11, 2-10; Лугова, 8-16, 20, 20-А; Лиманна, 62-68, 75-85; пров. Івана Левенця, 10, 10-Б, 10-В, 10-Е, 12, 12-А, 15, 7-11, 8, 8-А, 8-Б; пров. Квітковий, 2-6, 8-14. Причини відключень – виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 18 по 24 серпня в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Полтавській області: в ПФУ розкрили, яку надбавку можна отримати за понаднормовий стаж.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області: стало відомо, чому грошову допомогу можуть скасувати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Полтавській області: який товар опинився під загрозою зникнення.