По маршруту за новим графіком руху поїздів зі Львова передбачені зупинки в популярних туристичних та транзитних пунктах.

Новий графік руху поїздів зі Львова вводять компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни вступлять у силу 17 серпня, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала "Укрзалізниця" в своєму Телеграм-каналі.

17 серпня відновлює рух експреса №817/818 на маршруті Ворохта — Львів — Ворохта, тож пасажири знову зможуть насолодитися комфортною подорожжю мальовничими Карпатами.

Новий графік руху поїздів зі Львова такий:

З Ворохти до Львова поїзд відправляється о 07:33 та прибуває до кінцевої станції о 12:35. У зворотному напрямку, він вирушає о 15:50 та прибуває о 19:51.

По маршруту передбачені зупинки в популярних туристичних та транзитних пунктах: Татарів-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Івано-Франківськ та Ходорів. Це дає можливість пасажирам не лише комфортно дістатися пункту призначення, а й відчути атмосферу Карпатських гір, зупиняючись у мальовничих місцях для коротких прогулянок або відпочинку.

Квитки за новим графіком руху поїздів зі Львова вже доступні для придбання різними способами: через офіційний сайт та мобільний застосунок "Укрзалізниці", а також у касах залізничних вокзалів.

Слід зазначити, що в серпні можливе призначення додаткових рейсів цього маршруту, тому пасажирам радять слідкувати за оновленнями на сайті компанії-перевізнику, щоб не пропустити нові дати.

"Укрзалізниця" наголошує, що завдяки такому підходу пасажири можуть зручно обирати дату та час відправлення, не зважаючи на пікові навантаження. Додаткові рейси допоможуть уникнути перевантаження на основних маршрутах і створять більше можливостей для планування подорожей.

