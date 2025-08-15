По маршруту по новому графику поездов из Львова предусмотрены остановки в популярных туристических и транзитных пунктах.

Новый график движения поездов из Львова вводят компания-перевозчик "Укрзализныця", однако изменения вступят в силу 17 августа, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала "Укрзализныця" в своем телеграмм-канале.

17 августа возобновляет движение экспресса №817/818 на маршруте Ворохта — Львов — Ворохта, поэтому пассажиры снова смогут насладиться комфортным путешествием по живописным Карпатам.

Новый график движения поездов из Львова таков:

Из Ворохты поезд отправляется в 07:33 и прибывает в конечную станцию в 12:35. В обратном направлении он отправляется в 15:50 и прибывает в 19:51.

По маршруту предусмотрены остановки в популярных туристических и транзитных пунктах: Татаров-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Ивано-Франковск и Ходоров. Это позволяет пассажирам не только комфортно добраться до пункта назначения, но и почувствовать атмосферу Карпатских гор, останавливаясь в живописных местах для коротких прогулок или отдыха.

Билеты по новому графику поездов из Львова уже доступны для приобретения разными способами: через официальный сайт и мобильное приложение "Укрзализныци", а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Следует отметить, что в августе возможно назначение дополнительных рейсов этого маршрута, поэтому пассажирам советуют следить за обновлением на сайте перевозчика, чтобы не пропустить новые даты.

"Укрзализныця" отмечает, что благодаря такому подходу пассажиры могут удобно выбирать дату и время отправления, несмотря на пиковые нагрузки. Дополнительные рейсы помогут избежать перегрузки на основных маршрутах и создадут больше возможностей для планирования поездок.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.