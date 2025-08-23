Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається швидко та охоплює широкий перелік потреб.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області реалізується через програму багатоцільової підтримки МРСА, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією на офіційному сайті організації, вона передбачена не лише для пенсіонерів, а й для інших вразливих та малозабезпечених людей, щоб забезпечити їхні базові потреби.

Такий формат грошової підтримки дає можливість швидко реагувати на складні гуманітарні обставини, зберігаючи для отримувача право вибору. Кошти можна використати на харчування, придбання ліків, оплату комунальних послуг або інші першочергові потреби.

Це не лише допомагає людям у скрутному становищі, а й стимулює місцеву економіку, оскільки гроші залишаються у громадах. Багатоцільову допомогу надають без обмежень щодо використання та без вимоги звітувати про витрати.

Основні параметри МРСА: сума гранту становить 3 600 гривень на одну особу щомісяця; виплати здійснюються протягом трьох місяців одноразово або щомісячно, що у підсумку складає 10 800 гривень на людину. Одне домогосподарство може отримати до чотирьох грантів, тобто максимум 43 200 гривень. Кошти перераховуються на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Реєстрація може бути дистанційною, що особливо важливо для мешканців віддалених районів. У термінових випадках гроші надходять уже через два дні після реєстрації, в інших ситуаціях — протягом одного-двох тижнів. Щоб дізнатися про можливі варіанти у своєму населеному пункті, потрібно звернутися до місцевих органів самоврядування, регіональних представництв Карітасу України або зателефонувати на гарячу лінію.

Отже, грошова допомога для ВПО в Одеській області надається швидко та охоплює широкий перелік потреб.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.