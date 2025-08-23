Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется быстро и охватывает широкий перечень потребностей.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области реализуется через программу многоцелевой поддержки МРСА, сообщает Politeka.

Согласно информации на официальном сайте организации, она предусмотрена не только для пенсионеров, но и других уязвимых и малообеспеченных людей, чтобы обеспечить их базовые потребности.

Такой формат денежной поддержки позволяет быстро реагировать на сложные гуманитарные обстоятельства, сохраняя для получателя право выбора. Средства можно использовать на питание, покупку лекарств, оплату коммунальных услуг или другие первоочередные потребности.

Это не только помогает людям в бедственном положении, но и стимулирует местную экономику, поскольку деньги остаются в общинах. Многоцелевую помощь оказывают без ограничений использования и без требования отчитываться о расходах.

Основные параметры МРСА: сумма гранта составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно; выплаты производятся в течение трех месяцев единовременно или ежемесячно, что в итоге составляет 10 800 гривен на человека. Одно домохозяйство может получить до четырех грантов, то есть максимум 43200 гривен. Денежные средства перечисляются на банковский счет или через отделения Укрпочты.

Регистрация может быть дистанционной, что особенно важно для жителей отдаленных районов. В срочных случаях деньги поступают уже через два дня после регистрации, в других ситуациях – в течение одной-двух недель. Чтобы узнать о возможных вариантах в своем населенном пункте, нужно обратиться в местные органы самоуправления, региональные представительства Каритаса Украины или позвонить на горячую линию.

