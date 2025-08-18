Щоб отримати відповідну грошову допомогу для пенсіонерів у Вінницькій області, потрібно виконати низку важливих умов.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області передбачена лише для тих, хто відповідає певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена постановою Кабміну.

По-перше, особа має бути віком 80 років і старше. По-друге, вона повинна проживати окремо від інших членів сім’ї або сусідів. По-третє, через стан здоров’я така людина має потребувати постійного стороннього догляду — це одна з ключових вимог для призначення доплати. І, нарешті, літній українець повинен отримувати пенсію за віком, що є обов’язковою умовою для нарахування грошової допомоги.

Слід також зазначити, що у 2025 році розмір цієї грошової допомоги для самотніх пенсіонерів у Вінницькій області становить 944 гривні. Ця виплата покликана підтримати літніх людей, які через самотність та стан здоров’я мають додаткові потреби, допомагаючи їм забезпечити комфортніші умови життя.

Водночас важливо звернути увагу на те, що особи, які отримують пенсію за інвалідністю, не можуть претендувати на цю доплату, адже для них передбачені інші форми соціальної підтримки.

Для оформлення виплати самотній українець повинен звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду України. Необхідно подати заяву, надати копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також надати висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду через стан здоров’я.

Ця виплата є важливою соціальною підтримкою для тих, хто потребує особливого догляду і підтримки у повсякденному житті, і своєчасне оформлення документів допоможе отримати необхідну фінансову підтримку.

