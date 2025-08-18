Чтобы получить соответствующую денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области, нужно выполнить ряд важных условий.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области предусмотрена только тем, кто отвечает определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Выплата предусмотрена постановлением Кабмина.

Чтобы получить статус одинокого пенсионера и соответствующую денежную помощь для пенсионеров в Винницкой области, нужно выполнить ряд важных условий.

Во-первых, лицо должно быть в возрасте 80 лет и старше. Во-вторых, он должен проживать отдельно от других членов семьи или соседей. В-третьих, из-за состояния здоровья такой человек должен нуждаться в постоянном постороннем уходе — это одно из ключевых требований для назначения доплаты. И, наконец, пожилой украинец должен получать пенсию по возрасту, что является обязательным условием начисления денежной помощи.

Следует также отметить, что в 2025 году размер этой денежной помощи для одиноких пенсионеров в Винницкой области составляет 944 гривны. Эта выплата призвана поддержать пожилых людей, которые из-за одиночества и состояния здоровья имеют дополнительные потребности, помогая им обеспечить более комфортные условия жизни.

В то же время, важно обратить внимание на то, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не могут претендовать на эту доплату, ведь для них предусмотрены другие формы социальной поддержки.

Для оформления выплаты одинокий украинец должен обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд Украины. Необходимо подать заявление, предоставить копии паспорта и идентификационного кода, а также предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей необходимость постоянного постороннего ухода из-за состояния здоровья.

Эта выплата является важной социальной поддержкой для тех, кто нуждается в особом уходе и поддержке в повседневной жизни, и своевременное оформление документов поможет получить необходимую финансовую поддержку.

