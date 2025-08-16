Нова система оплати за проїзд у Миколаєві значно покращила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Тепер пасажирам не потрібно користуватися паперовими квитками або мати банківські картки певних установ — достатньо сканувати універсальний QR-код через смартфон. Процес оплати займає лічені секунди, забезпечуючи швидкість і зручність розрахунків.

У квітні 2025 року зафіксували понад 207 тисяч безготівкових оплат. Важливою перевагою стало можливість пересадок протягом 90 хвилин без додаткових витрат, що істотно економить кошти активних користувачів транспорту. Вартість електронного квитка становить 8 гривень, що дешевше за традиційний паперовий, який коштує 10 гривень.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві також пропонує широкий вибір абонементів — від тижневих і півмісячних до місячних, а також спеціальні квитки для студентів і туристів. Завдяки цьому відпадає необхідність стояти у чергах і значно скорочується час на розрахунок. Крім того, користувачі можуть прив’язати картки кешбеку до Google Pay або Apple Pay, сплачуючи просто скануванням QR-коду.

Вся інформація про тарифи, види абонементів та контакти розміщена на офіційному ресурсі КП «Миколаївелектротранс». Крім того, у місті впроваджено новий графік руху транспорту з урахуванням прибуття ранкового потяга зі столиці о 5:46.

