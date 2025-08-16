Новая система оплаты за проезд в Николаеве значительно улучшила ежедневное использование общественного транспорта, сообщает Politeka.

Теперь пассажирам не нужно пользоваться бумажными билетами или иметь банковские карты определенных учреждений – достаточно сканировать универсальный QR-код через смартфон. Процесс оплаты занимает считанные секунды, обеспечивая быстроту и удобство расчетов.

В апреле 2025 года зафиксировали более 207 тысяч безналичных оплат. Важным преимуществом стала возможность пересадок в течение 90 минут без дополнительных затрат, что существенно экономит средства активных пользователей транспорта. Стоимость электронного билета составляет 8 гривен, что дешевле традиционного бумажного, который стоит 10 гривен.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве предлагает широкий выбор абонементов — от недельных и полумесячных до месячных, а также специальные билеты для студентов и туристов. Благодаря этому отпадает необходимость стоять в очередях и значительно сокращается время на расчет. Кроме того, пользователи могут привязать карты кэшбека к Google Pay или Apple Pay, оплачивая просто сканированием QR-кода.

Вся информация о тарифах, видах абонементов и контактах размещена на официальном ресурсе КП «Николаевэлектротранс». Кроме того, в городе введен новый график движения транспорта с учетом прибытия утреннего поезда из столицы в 5:46.

