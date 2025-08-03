Новый график поездов в Николаеве означает, что в августе местным жителям станет проще добраться до Ивано-Франковска, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці" в Facebook, новый график поездов в Николаеве предусматривает запуск маршрута, который соединит два больших областных центра и соединит юг с западом страны через крупные узловые станции.

Новый график поездов в Николаеве пополнился новым рейсом. Уже с 1 августа начал курсировать №209/210, который будет соединять облцентр и Ивано-Франковск. Этот маршрут проходит через несколько крупных городов, в частности через Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Пассажирам обещают комфорт и удобное расписание. Пассажирский состав будет отправляться от нас через день, в нечетные даты, в 15:54. Прибытие в Прикарпатье ожидается на следующее утро в 12:32. Обратный рейс запланирован на четные числа. Отправление – в 13:05, прибытие в наш город – в 9:24 на следующий день.

В составе предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Это означает, что билеты можно будет выбрать в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом. Еще один немаловажный момент, что маршрут охватывает несколько важных станций. Среди них: Новый Буг, Долинская, станция имени Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Такой список пригодится не только для тех, кто следует от начала до конца, но и для пассажиров, которым удобно взойти на промежуточных станциях. Если же вы живете в Херсоне, но хотите воспользоваться новым рейом, это тоже реально.

В компании сообщают, что добраться до нашего облцентра можно несколькими способами. Например, это могут быть рейсы №319, №101, №109. Все они имеют удобную стыковку с №209/210.

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