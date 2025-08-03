Новий графік поїздів у Миколаєві означає, що у серпні місцевим мешканцям стане простіше дістатися до Івано-Франківська, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі "Укрзалізниці" у Facebook, новий графік поїздів у Миколаєві передбачає запуск маршруту, який поєднає два великі обласні центри та з’єднає південь із заходом країни через великі вузлові станції.

Новий графік поїздів у Миколаєві поповнився новим рейсом. Вже з 1 серпня почнав курсувати № 209/210, який сполучатиме облцентр та Івано-Франківськ. Цей маршрут пролягає через кілька великих міст, зокрема через Львів, Тернопіль, Хмельницький і Вінницю.

Пасажирам обіцяють комфорт і зручний розклад. Пасажирський склад відправлятиметься від нас через день, у непарні дати, о 15:54. Прибуття до Прикарпаття очікується наступного ранку о 12:32. Зворотний рейс заплановано на парні числа. Відправлення – о 13:05, прибуття до нашого міста – о 9:24 наступного дня.

У складі передбачено купейні та плацкартні вагони. Це означає, що квитки можна буде обрати відповідно до своїх уподобань і бюджету. Ще один важливий момент, що маршрут охоплює кілька важливих станцій. Серед них Новий Буг, Долинська, станція імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів.

Такий список стане в пригоді не лише для тих, хто прямує від початку до кінця, а й для пасажирів, яким зручно зійти на проміжних станціях. Якщо ж ви живете в Херсоні, але хочете скористатися новим рейом, це також реально.

У компанії повідомляють, що добратися до нашого облцентру можна кількома способами. Наприклад, це можуть бути рейси № 319, № 101, № 109. Усі вони мають зручне стикування з № 209/210.

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