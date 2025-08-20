Під час таких виїздів переселенці можуть отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області.

Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області можна отримати через благодійний фонд «Карітас України», проте важливо знати всі деталі, повідомляє Politeka.net.

Інформація про це розміщена на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

«Карітас України» активно підтримує внутрішньо переміщених осіб, охоплюючи навіть найвіддаленіші населені пункти регіону та роздаючи безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області. Для цього організація створила мобільні виїзні групи, які надають повний спектр допомоги, порівняний із роботою міських центрів.

Під час таких виїздів переселенці можуть отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області, а й гігієнічні набори, а також зареєструватися на грошову допомогу. Крім того, доступна консультація юристів, психологів, кризових менеджерів і кейс-менеджерів. Особливо важливою така підтримка є для прифронтових та віддалених громад, де гуманітарна ситуація залишається надзвичайно складною.

Особливу увагу приділяють сім’ям з дітьми: малюки та немовлята отримують спеціалізоване дитяче харчування, що відповідає їхньому віку.

Ще одним важливим напрямком роботи є підтримка санітарно-гігієнічних умов у громадах, які постраждали від війни або були нещодавно звільнені від окупації. «Карітас» уже надав понад 1 250 000 послуг у сфері водозабезпечення, гігієни та санітарії.

На етапі екстреної допомоги передбачено:

доставку питної води у пляшках або автоцистернах;

облаштування колективних пунктів доступу до чистої води;

надання грошової допомоги для придбання гігієнічних товарів;

роздачу спеціальних гігієнічних наборів для дорослих, дітей та осіб з інвалідністю.

Таким чином, фонд «Карітас України» продовжує всебічно допомагати переселенцям та громадам Миколаївщини, забезпечуючи їх необхідними ресурсами для збереження здоров’я та підтримки гідного рівня життя.

