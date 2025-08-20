Во время таких выездов переселенцы могут получить не только бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области можно получить через благотворительный фонд «Каритас Украины», однако важно знать все детали, сообщает Politeka.net.

Информация об этом размещена на официальной странице фонда в Фейсбуке .

«Каритас Украины» активно поддерживает внутренне перемещенные лица, охватывая даже самые отдаленные населенные пункты региона и раздавая бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области. Для этого организация создала мобильные выездные группы, предоставляющие полный спектр помощи по сравнению с работой городских центров.

Во время таких выездов переселенцы могут получить не только бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области, но и гигиенические наборы, а также зарегистрироваться на денежную помощь. Кроме того, доступна консультация юристов, психологов, кризис-менеджеров и кейс-менеджеров. Особенно важна такая поддержка для прифронтовых и отдаленных общин, где гуманитарная ситуация остается чрезвычайно сложной.

Особое внимание уделяют семьям с детьми: малыши и младенцы получают специализированное детское питание, соответствующее их возрасту.

Еще одним важным направлением работы является поддержка санитарно-гигиенических условий в общинах, пострадавших от войны или недавно освобожденных от оккупации. "Каритас" уже предоставил более 1 250 000 услуг в сфере водообеспечения, гигиены и санитарии.

На этапе экстренной помощи предусмотрено:

доставку питьевой воды в бутылках или автоцистернах;

обустройство коллективных точек доступа к чистой воде;

предоставление денежной помощи для приобретения гигиенических товаров;

раздачу специальных гигиенических наборов для взрослых, детей и лиц с инвалидностью.

Таким образом фонд «Каритас Украины» продолжает всесторонне помогать переселенцам и общинам Николаевщины, обеспечивая их необходимыми ресурсами для сохранения здоровья и поддержания достойного уровня жизни.

Последние новости:

