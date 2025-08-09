В Україні, зокрема й у Запоріжжі ввели нові правила надання грошової допомоги для певної категорії людей.

Грошова допомога у Запоріжжі стане суттєвішою для тих, хто отримав травми під час роботи, повідомляє Politeka.

Як інформує у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр Юлія Свириденко, збільшення виплат торкнеться осіб, які щоденно стикаються з необхідністю дорогого догляду, лікування або використання спеціальних засобів гігієни.

Грошова допомога у Запоріжжі тепер передбачає розширений фінансовий захист для потерпілих на виробництві. Йдеться про людей, які не лише постраждали на роботі, а й постійно потребують догляду, медичних виробів або медикаментів.

Їм буде призначено щомісячні виплати залежно від рівня потреб. Рішення про зміну розмірів підтримки ухвалив Кабмін. Відповідну постанову підготувало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Залежно від ситуації, передбачено кілька рівнів виплат:

4 000 гривень призначається тим, хто потребує як спеціального медичного догляду, так і ліків або засобів медичного призначення;

2 000 отримають ті, кому потрібен постійний догляд сторонньої особи у поєднанні з медикаментозним забезпеченням;

1 333 передбачено для осіб, які мають потребу у щоденному побутовому догляді та медичних засобах;

800 гривень отримають потерпілі, які щоденно користуються санітарно-гігієнічними засобами або медвиробами.

Особам, які вже отримують подібні компенсації за догляд або натуральну підтрику, не потрібно повторно звертатися до органів соціального захисту. У їхніх населених пунктах працюватимуть соціальні працівники, які самостійно завітають до кожного, хто має право на збільшену суму грошової допомоги у Запоріжжі.

Якщо ж людина ще не користується послугами такого формату, вона має право подати заявку до найближчого відділення Пенсійного фонду самостійно.

