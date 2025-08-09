В Украине, в том числе и в Запорожье, ввели новые правила предоставления денежной помощи для определенной категории людей.

Денежная помощь в Запорожье станет более существенной для тех, кто получил травмы во время работы, сообщает Politeka.

Как информирует в своем Телеграмм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, увеличение выплат коснется лиц, ежедневно сталкивающихся с необходимостью дорогостоящего ухода, лечения или использования специальных средств гигиены.

Денежная помощь в Запорожье теперь обеспечивает расширенную финансовую защиту работникам, получившим производственные травмы. Это люди, которые не только получили производственные травмы, но и постоянно нуждаются в уходе, медицинских изделиях или лекарствах.

Им будут назначены ежемесячные выплаты в зависимости от уровня нуждаемости. Решение об изменении размера поддержки принято Кабинетом Министров. Соответствующее постановление подготовлено Министерством социальной политики, семьи и единства. В зависимости от ситуации предусмотрены несколько уровней выплат:

4 000 гривен назначается тем, кто нуждается как в специальном медицинском уходе, так и лекарствах или средствах медицинского назначения;

2 000 получат те, кому необходим постоянный уход постороннего лица в сочетании с медикаментозным обеспечением;

1 333 предусмотрено для лиц, нуждающихся в ежедневном бытовом уходе и медицинских средствах;

800 гривен получат потерпевшие, ежедневно пользующиеся санитарно-гигиеническими средствами или медизделиями.

Лицам, уже получающим аналогичную компенсацию по уходу или натуральную поддержку, повторно обращаться в органы социальной защиты не нужно. В их населенных пунктах будут работать социальные работники, которые самостоятельно посетят каждого, кто имеет право на увеличенную сумму денежной помощи в Запорожье.

Если человек еще не пользуется услугами такого формата, он имеет право подать заявку в ближайшее отделение Пенсионного фонда самостоятельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.