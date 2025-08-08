Подорожчання проїзду на Закарпатті стало неприємною новиною, адже для звичайних містян це означає новий удар по їхньому гаманцю.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту Мукачево - Нове Давидково, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтвердили у Мукачівській міській раді. Під час засідання виконавчого комітету було затверджено нову вартість поїздки на маршруті №32. Тому жителям та гостям регіону доводиться платити 23 гривні замість попередніх 18.

Новий тариф почав діяти з 28 травня 2025 року. Подорожчання проїзду на Закарпатті аргументували економічними розрахунками та рекомендаціями профільної комісії. У міськраді зазначили, що підвищення вартості було неминучим.

Перевізник ТДВ «Мукачівське АТП 12 106» звернувся з відповідною заявою, і після аналізу тариф переглянули. Як уточнили у відомстві, рішення ухвалили відповідно до чинного транспортного законодавства та державної регуляторної політики.

Підґрунтям стали розрахунки, які доводили необхідність встановлення нової ціни. Фахівці врахували всі складові перевезень і погодили оновлену вартість.

Крім того, раніше також повідомлялося, що в Ужгороді з 1 липня з’явився новий спосіб оплати за. Тепер для поїздок у громадському транспорті можна використовувати мобільний додаток CIVIL. Через нього пасажири можуть купити квитки, сканувати QR-коди та переглядати історію оплат.

Можна також відстежувати рух автобусів у реальному часі. Охочі мають можливість користуватися не лише додатком, а й спеціальними картками. Неперсоніфіковану можна придбати за 200 гривень. На балансі після купівлі залишається понад 82 гривні, які одразу доступні для розрахунку. Така картка діє без обмежень у часі, однак не підлягає відновленню у разі втрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.