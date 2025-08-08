Подорожание проезда в Закарпатье стало неприятной новостью, ведь для обычных горожан это означает новый удар по их кошельку.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута Мукачево – Новое Давыдково, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Закарпатье официально подтвердили в Мукачевском городском совете. Во время заседания исполнительного комитета была утверждена новая стоимость поездки на маршруте №32. Поэтому жителям и гостям региона приходится платить 23 гривны вместо 18 предыдущих.

Новый тариф начал действовать с 28 мая 2025 года. Подорожание проезда в Закарпатье аргументировали экономическими расчетами и рекомендациями профильной комиссии. В горсовете отметили, что повышение стоимости было неизбежным.

Перевозчик ОДО «Мукачевское АТП 12106» обратился с соответствующим заявлением, и после анализа тариф пересмотрели. Как уточнили в ведомстве, решение было принято в соответствии с действующим транспортным законодательством и государственной регуляторной политикой.

Основанием стали расчеты, доказывающие необходимость установления новой цены. Специалисты учли все составляющие перевозок и согласовали обновленную стоимость.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Ужгороде с 1 июля появился новый способ оплаты. Теперь для поездок в общественном транспорте можно использовать мобильное приложение CIVIL. Через него пассажиры могут купить билеты, сканировать QR-коды и просматривать историю оплат.

Можно отслеживать движение автобусов в реальном времени. Желающие могут пользоваться не только приложением, но и специальными карточками. Неперсонифицированную можно приобрести за 200 гривен. На балансе после покупки остается более 82 гривен, которые сразу доступны для расчета. Такая карта действует без ограничений во времени, однако не подлежит восстановлению при потере.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать