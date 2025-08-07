Новий графік руху транспорту в Дніпрі буде введено через масштабний ремонт зливової каналізації, що охоплює центральну частину міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

У зв'язку з цим, починаючи з 9 серпня, тимчасово змінюється схема руху громадського транспорту. Зміни стосуватимуться як тролейбусних, так і автобусних рейсів, особливо в районах житлових масивів Парус, Перемога та центральній частині міста.

Основною причиною нового графіку руху транспорту у Дніпрі стало перекриття частини вул. Князя Володимира Великого, де розпочато складні інженерні роботи із заміни та реконструкції дощової каналізації. Роботи мають завершитись орієнтовно наприкінці 2025 року.

Одним із ключових нововведень стане об'єднання тролейбусних рейсів. Замість звичних рейсів тролейбусів під номерами два та дванадцять, на період ремонту курсуватиме єдиний маршрут, що з'єднує житловий масив Парус із житловим масивом Перемога, з кінцевою зупинкою на провулку Добровольців.

Також кілька тролейбусних та автобусних маршрутів буде скорочено до меж центральної частини міста. Зокрема, тролейбуси під номерами 7, 14, сімнадцять та 20, а також 38 автобусів завершуватимуть свій маршрут на вулиці Князя Володимира Великого, поблизу торгового комплексу «Мост-Сіті центр».

Новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепить і кінцеві зупинки кількох автобусних рейсів. Так, автобуси 23, 57 А та 88 тепер матимуть нову кінцеву зупинку на площі Успенській. Автобус під номером сто двадцять закінчуватиме маршрут вулицею Володимира Мономаха, неподалік від зупинки автобуса сто двадцять один.

У рейсах 120 та 121 також відбудуться зміни. У напрямку житлового масиву Перемога автобус курсуватиме оновленим маршрутом, який проходитиме через вулицю Володимира Мономаха, проспект Дмитра Яворницького, вулицю Воскресенську та Січеславську Набережну.

