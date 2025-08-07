Новый график движения транспорта в Днепре будет введен из-за масштабного ремонта ливневой канализации, охватывающей центральную часть города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В этой связи, начиная с 9 августа, временно меняется схема движения общественного транспорта. Изменения будут касаться как троллейбусных, так и автобусных рейсов, особенно в районах жилмассивов Парус, Победа и центральной части города.

Основной причиной нового графика движения транспорта в Днепре стало перекрытие части ул. Князя Владимира Великого, где начаты сложные инженерные работы по замене и реконструкции дождевой канализации. Работы должны завершиться ориентировочно в конце 2025 года.

Одним из ключевых новшеств станет объединение троллейбусных рейсов. Вместо привычных рейсов троллейбусов под номерами два и двенадцать, на период ремонта будет курсировать единый маршрут, соединяющий жилмассив Парус с жилым массивом Победа, с конечной остановкой на переулке Добровольцев.

Также несколько троллейбусных и автобусных маршрутов будут сокращены до пределов центральной части города. В частности, троллейбусы под номерами 7, 14, семнадцать и 20, а также 38 автобус будут завершать свой маршрут на улице Князя Владимира Великого, вблизи торгового комплекса «Мост-Сити центр».

Новый график движения транспорта в Днепре заденет и конечные остановки нескольких автобусных рейсов. Так, автобусы 23, 57 А и 88 теперь будут иметь новую конечную остановку на площади Успенской. Автобус под номером сто двадцать будет заканчивать маршрут по улице Владимира Мономаха, неподалеку от остановки автобуса сто двадцать один.

В рейсах 120 и 121 также произойдут перемены. В направлении жилого массива Победа автобус будет курсировать по обновленному маршруту, который будет проходить через улицу Владимира Мономаха, проспект Дмитрия Яворницкого, улицу Воскресенскую и Сичеславскую Набережную.

