Обмеження руху в Черкасах введено на вулиці Сергія Амброса з 5 по 12 серпня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Анатолій Бондаренко.

У цей період на ділянці між вулицями Різдвяною та Новопречистенською триватимуть ремонтні роботи з відновлення тепломережі, які виконує КП «Черкаситеплокомуненерго». Через це рух транспорту на цій частині вулиці буде повністю перекрито.

Окрім того, на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення встановити додаткові засоби заспокоєння руху для підвищення безпеки на дорогах міста. Зокрема, «лежачі поліцейські» з’являться на вул. Братів Чучупаків на ділянці між Симиренківською та Сінною вулицями. Також ще один засіб для зниження швидкості встановлять на вул. Кавказькій, 89.

Обмеження руху в Черкасах та заходи для безпеки водіїв і пішоходів є частиною комплексного підходу міської влади до покращення дорожньої інфраструктури та забезпечення комфорту мешканців. Усі роботи на вул. Сергія Амброса планують завершити до 12 серпня, після чого пересування транспорту буде відновлено.

До слова, у Черкаській області також повідомляли про новий графік поїздів.

Як розповіла для Суспільного прессекретарка регіональної філії Одеської залізниці Наталія Нагорна, "Укрзалізниця" оновлює маршрутну сітку в нашому регіоні. З огляду на це, пасажирам варто бути уважними, щоб не проґавити зміни.