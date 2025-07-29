Новий графік поїздів на Черкащині вже досупний для ознайомлення, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів на Черкащині набув чинності вже з 28 липня і зачіпає як регулярні маршрути, так і нові, повідомляє Politeka.

Як розповіла для Суспільного прессекретарка регіональної філії Одеської залізниці Наталія Нагорна, "Укрзалізниця" оновлює маршрутну сітку в нашому регіоні. З огляду на це, пасажирам варто бути уважними, щоб не проґавити зміни.

Новий графік поїздів на Черкащині передбачає запуск нових маршрутів, зміну напрямків деяких потягів, а також скасування частини рейсів. Все це пов’язано з оптимізацією руху, яка покликана краще пристосувати залізничне сполучення до потреб місцевих жителів і пасажирів, які подорожують транзитом.

Отже, новий графік поїздів на Черкащині передбачає запуск №6096, який тепер курсуватиме між ім. Т. Г. Шевченка та Черкасами. Раніше він їхав до Гребінки, але тепер цей напрямок змінено.

Оновлений розклад передбачає курсування у будні дні з понеділка по четвер включно. Водночас №6091, що раніше сполучав Гребінку з ім. Т. Г. Шевченка, тепер вирушатиме з Черкас і прямуватиме до станції ім. Т. Г. Шевченка. Він буде доступним щовівторка, середи, четверга і п’ятниці.

Ще однією зміною, яка стосується стало скасування №6594 та №6593. Ці рейси обслуговували маршрут ім. Т. Г. Шевченка через Черкаси і поверталися назад. Відтепер ці електрички більше не курсуватимуть, тож пасажирам варто звернути увагу на альтернативні варіанти пересування.

Окрім приміського сполучення, "Укрзалізниця" запускає абсолютно новий рейс для далекого сполучення. З 10 липня у розкладі з’явився №148 та №147, що з’єднує Житомир з Одесою. Із Житомира він відправляється через день, починаючи з 11.07. Пасажири матимуть опцію зупинки в нашому обласному центрі.

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