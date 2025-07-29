Новый график поездов Черкасской области уже доступен для ознакомления, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов Черкащины вступил в силу уже с 28 июля и затрагивает как регулярные маршруты, так и новые, сообщает Politeka.

Как рассказала для Суспільного пресс-секретаря регионального филиала Одесской железной дороги Наталья Нагорная, "Укрзалізниця" обновляет маршрутную сетку в нашем регионе. Учитывая это, пассажирам следует быть внимательными, чтобы не упустить изменения.

Новый график поездов в Черкасской области предусматривает запуск новых маршрутов, изменение направлений некоторых поездов, а также отмену части рейсов. Все это связано с оптимизацией движения, призванной лучше приспособить железнодорожное сообщение к нуждам местных жителей и пассажиров, путешествующих транзитом.

Итак, новый график поездов в Черкасской предусматривает запуск №6096, который теперь будет курсировать между ним. Т. Г. Шевченко и Черкассами. Раньше он ехал в Гребенку, но теперь это направление изменено.

Обновленное расписание предполагает курсирование по будням с понедельника по четверг включительно. В то же время №6091, ранее соединявший Гребенку с ним. Т. Г. Шевченко, теперь будет отправляться из Черкасс и направиться к станции им. Шевченко. Он будет доступен каждый вторник, среду, четверг и пятницу.

Еще одним изменением, которое касается стало отмены №6594 и №6593. Эти рейсы обслуживали маршрут им. Т. Г. Шевченко через Черкассы и возвращались назад. Теперь эти электрички больше не будут курсировать, поэтому пассажирам стоит обратить внимание на альтернативные варианты передвижения.

Кроме пригородного сообщения, "Укрзалізниця" запускает совершенно новый рейс для дальнего сообщения. С 10 июля в расписании появились №148 и №147, соединяющие Житомир с Одессой. Из Житомира он отправляется через день, начиная с 11:07. У пассажиров будет опция остановки в нашем областном центре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать