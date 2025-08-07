Ограничение движения в Черкассах и меры безопасности водителей и пешеходов являются частью комплексного подхода.

Ограничение движения в Черкассах введено на улице Сергея Амброса с 5 по 12 августа, сообщает Politeka.

Такую информацию дает городской голова Анатолий Бондаренко.

В этот период на участке между улицами Рождественской и Новопречистенской будут продолжаться ремонтные работы по восстановлению теплосети, которые выполняет КП «Черкассытеплокоммунэнерго». Поэтому движение транспорта на этой части улицы будет полностью перекрыто.

Кроме того, на последнем заседании исполнительного комитета городского совета было принято решение установить дополнительные средства успокоения для повышения безопасности на дорогах города. В частности, «лежачие полицейские» появятся на ул. Братьев Чучупаков на участке между Симиренко и Сенной улицами. Также еще одно средство для понижения скорости установят на ул. Кавказской, 89.

Ограничение движения в Черкассах и меры безопасности водителей и пешеходов являются частью комплексного подхода городских властей к улучшению дорожной инфраструктуры и обеспечению комфорта жителей. Все работы по ул. Сергея Амброса планируют завершить до 12 августа, после чего передвижение транспорта будет возобновлено.

К слову, в Черкасской области также сообщалось о новом графике поездов.

Как рассказала для Общественного пресс-секретаря регионального филиала Одесской железной дороги Наталья Нагорная, "Укрзализныця" обновляет маршрутную сетку в нашем регионе. Учитывая это, пассажирам следует быть внимательными, чтобы не упустить изменения.