Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стала темою громадського обговорення, яке пройшло 31 липня, повідомляє Politeka.

Захід організувало управління транспорту та зв’язку міської ради. Про це інформує пресслужба.

Презентацію змін провів начальник управління Віктор Житник, який докладно пояснив суть ініціативи.

Зокрема, наголошено на важливості переходу на електронну модель, яка дозволить посилити контроль за перевезеннями, оптимізувати облік поїздок, забезпечити прозорість фінансування та покращити комфорт пасажирів. У перспективі — підвищення рівня безпеки та модернізація сервісу.

Реалізовувати проєкт буде компанія, обрана шляхом конкурсу. Максимальна вартість — до 20 млн гривень. На початковому етапі кондуктори залишатимуться у транспорті, щоб допомогти мешканцям адаптуватися до нововведень.

Заплановано встановлення валідаторів у тролейбусах і маршрутках. Зміна механізму призведе до перегляду чинних тарифів. Фінансові компенсації перевізникам нараховуватимуться на підставі реального обліку користування транспортом пільговими категоріями.

Новація передбачає гнучкі варіанти оплати — від разових поїздок із пересадками до пакетів на тиждень, місяць чи рік. Також планується введення лімітуваних пільг і можливість поповнення спеціального електронного гаманця.

Учасники обговорення висловили занепокоєння у зв’язку з тим, що зміни впроваджуються під час воєнного стану. Особливу увагу привернуло питання обмежень для пільговиків. Усі зауваження внесені до протоколу й будуть передані виконавчому комітету.

Наразі нова система оплати проїзду у Кропивницькому перебуває на етапі публічного обговорення, яке триватиме до 11 серпня. Пропозиції та коментарі приймаються у письмовій або електронній формі.

