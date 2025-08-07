Новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на этапе публичного обсуждения, которое продлится до 11 августа.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком стала темой общественного обсуждения, которое прошло 31 июля, сообщает Politeka.

Мероприятие организовало управление транспорта и связи городского совета. Об этом сообщает пресс-служба.

Презентацию перемен провел начальник управления Виктор Житник, подробно объяснивший суть инициативы.

В частности, отмечено важность перехода на электронную модель, которая позволит усилить контроль за перевозками, оптимизировать учет поездок, обеспечить прозрачность финансирования и улучшить комфорт пассажиров. В перспективе повышение уровня безопасности и модернизация сервиса.

Реализовывать проект будет компания, выбранная путём конкурса. Максимальная стоимость – до 20 млн гривен. На первых порах кондукторы будут оставаться в транспорте, чтобы помочь жителям адаптироваться к нововведениям.

Запланирована установка валидаторов в троллейбусах и маршрутках. Смена механизма приведет к пересмотру действующих тарифов. Финансовые компенсации перевозчикам будут начисляться из реального учета пользования транспортом льготными категориями.

Новация предусматривает гибкие варианты оплаты – от разовых поездок с пересадками до пакетов в неделю, месяц или год. Также планируется введение лимитированных льгот и возможность пополнения специального электронного кошелька.

Участники обсуждения выразили обеспокоенность в связи с тем, что изменения вводятся во время военного положения. Особое внимание привлек вопрос ограничений для льготников. Все замечания внесены в протокол и переданы исполнительному комитету.

В настоящее время новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на этапе публичного обсуждения, которое продлится до 11 августа. Предложения и комментарии принимаются в письменной или электронной форме.

