Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вплинув на ріст закупівельних цін на молоко-сировину в Україні, повідомляє Politeka.

У другій половині липня показники підвищилися через нестачу пропозиції та попит на біржові товари для експорту.

Середня вартість екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 коп. більше, ніж у червні. Ціни коливались у межах 15,50–16,70 грн/кг. Максимальна межа зросла на 20 коп. Вищий ґатунок коштував 15,85 грн/кг, з діапазоном 15,30–16,35 за кг.

У цьому сегменті верхня межа також піднялася — на 15 копійок Молоко першого ґатунку зберегло стабільність: середній показник 15,45 гривень за кг, мінімальний — 15,00 гривень за кг, максимальний — 15,60 гривень за кг.

Загальна середньозважена вартість трьох груп склала 15,92 грн/кг, що на 12 коп. більше, ніж за результатами попереднього аналізу.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомляє, що на ситуацію вплинули внутрішній дефіцит сировини та експортний попит. За перше півріччя 2025 року обсяги продажу масла за кордон виросли на 50%. Девальвація гривні також спричинила ріст цін на продукцію.

Очікується нове підвищення закупівельних цін на 20–30 коп. на початку серпня. Однак, через затримку з підписанням оновлених торговельних квот ЄС, є загроза зупинки експорту.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області посилює вплив зазначених факторів на внутрішній ринок.

До слова, на Кіровоградщині також повідомляли про дефіцит риби.

За даними іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, ситуація на рибному ринку суттєво погіршилася. Одними з перших з продажу зникли щука та товстолоб, які раніше були популярними серед споживачів.