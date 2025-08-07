Дефицит продуктов в Кировоградской области повлиял на рост закупочных цен на молоко-сырье в Украине, сообщает Politeka.

Во второй половине июля показатели повысились из-за нехватки предложения и спроса на биржевые товары для экспорта.

Средняя стоимость экстра сорта на 22 июля составила 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 коп. больше, чем в июне. Цены колебались в пределах 15,50–16,70 грн/кг. Максимальная граница выросла на 20 коп. Высший сорт стоил 15,85 грн/кг, с диапазоном 15,30–16,35 за кг.

В этом сегменте верхний предел также поднялся - на 15 копеек Молоко первого сорта сохранило стабильность: средний показатель 15,45 гривен за кг, минимальный - 15,00 гривен за кг, максимальный - 15,60 гривен за кг.

Общая средневзвешенная стоимость трех групп составила 15,92 грн/кг, что на 12 коп. больше, чем по результатам предварительного анализа.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщает, что на ситуацию повлияли внутренний дефицит сырья и экспортный спрос. За первое полугодие 2025 года объемы продаж масла за границу выросли на 50%. Девальвация гривни также привела к росту цен на продукцию.

Ожидается новое повышение закупочных цен на 20–30 коп. в начале августа. Однако из-за задержки с подписанием обновленных торговых квот ЕС существует угроза остановки экспорта.

Дефицит продуктов в Кировоградской области усугубляет влияние указанных факторов на внутренний рынок.

К слову, в Кировоградской области также сообщали о дефиците рыбы.

По данным ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины ситуация на рыбном рынке существенно ухудшилась. Одними из первых из продаж исчезли щука и толстолоб, которые раньше были популярны среди потребителей.