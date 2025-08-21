Платформа «Допомагай», крім безкоштовного житла для ВПО у Кривому Розі, забезпечує широкий спектр допомоги.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі реалізується за ініціативою ГО «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» за підтримки міжнародної організації Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Програма розрахована на осіб старшого віку та сім’ї без малолітніх дітей, які потребують тимчасового перебування тривалістю до трьох тижнів. Окрім житла, переселенцям пропонують безоплатні консультації юриста та психолога. Звернення можливе телефоном або через електронну форму на сайті.

Проєкт спрямований на створення комфортного і безпечного середовища, що допомагає адаптуватися в новому місці під час змін.

За даними платформи «Допомагай», для внутрішньо переміщених осіб доступні два окремі помешкання у приватному секторі. Один із них — будинок із трьома кімнатами, обладнаний газовим опаленням та всіма необхідними зручностями, серед яких туалет і душ у середині. Інша локація — двокімнатна споруда на вулиці Печерській, з вуличним санвузлом і доступом до душу в головному будинку.

Проживання передбачає спільне користування кухнею, пральною машиною та безкоштовним інтернетом. Усі кімнати мебльовані — є ліжка, шафи та базове обладнання для побуту. Організатори надають допомогу з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи та підтримку при отриманні соціальних виплат.

