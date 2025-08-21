Платформа «Допомагай», кроме бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге, обеспечивает широкий спектр помощи.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге реализуется по инициативе ОО "Центр Социального партнерства "Перспектива"" при поддержке международной организации Mercy Corps, сообщает Politeka.

Подробная информация доступна на официальной странице организации .

Программа рассчитана на лиц старшего возраста и семьи без малолетних детей, нуждающихся в временном пребывании продолжительностью до трех недель. Кроме жилья, переселенцам предлагают бесплатные консультации юриста и психолога. Обращение возможно по телефону или через электронную форму на сайте.

Проект направлен на создание комфортной и безопасной среды, помогающей адаптироваться в новом месте во время перемен.

По данным платформы «Допомагай», для внутренне перемещенных лиц доступны два отдельных помещения в частном секторе. Один из них – дом с тремя комнатами, оборудованный газовым отоплением и всеми необходимыми удобствами, среди которых туалет и душ внутри. Другая локация – двухкомнатная постройка на улице Печерской, с уличным санузлом и доступом по душу в главном доме.

Проживание предполагает совместное пользование кухней, стиральной машиной и бесплатным интернетом. Все комнаты меблированы — кровати, шкафы и базовое оборудование. Организаторы оказывают помощь с оформлением статуса внутри перемещенного лица и поддержку при получении социальных выплат.

Платформа «Допомагай» кроме бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге обеспечивает широкий спектр помощи — от медицинских услуг до гуманитарных инициатив и волонтерской поддержки.

