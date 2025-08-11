Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області є важливою частиною підтримки внутрішньо переміщених громадян.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області продовжують надавати небайдужі мешканці, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції зібрані на онлайн-ресурсі Допомагай, де розміщено кілька варіантів тимчасового прихистку.

У селі Старий Остропіль пропонують будинок площею 110 кв.м. Оселя складається з трьох кімнат, кухні, санвузла, підключена електрика, газопостачання, вода. Є сад, виноградник, ділянка біля будинку. Поруч розташовані магазини, медичний пункт, школа, кафе, поштові відділення. До річки можна дійти пішки за кілька хвилин. Приймають різні категорії людей: родини, пенсіонерів, інших потребуючих.

Ще одне оголошення стосується будинку у селі Старокостянтинівського району. Житло передбачене для чотирьох осіб. У приміщенні дві просторі кімнати, кухня, ванна, а також підключено інтернет. У межах доступності – дитячий садок, навчальний заклад, магазини, зупинка громадського транспорту, технічна станція.

У Кам’янці-Подільському, на вулиці Шевченка, 77, власник надає місце у цегляному будинку. Можуть розміститися чоловіки, комісовані військовослужбовці, сироти. За узгодженням із близькими можливо організувати оздоровлення для залежних. Приміщення готове до використання без додаткових умов.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області є важливою частиною підтримки внутрішньо переміщених громадян у період складних обставин. Отримати тимчасовий дах над головою можна, звернувшись за інформацією до авторів оголошень на відповідній платформі.

До слова, на Хмельниччині пенсіонери також можуть отримати гуманітарну допомогу.

