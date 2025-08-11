Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области продолжают предоставлять неравнодушные жители, сообщает Politeka.

Актуальные предложения собраны на онлайн-ресурсе «Допомагай» , где размещено несколько вариантов временного убежища.

В селе Старый Острополь предлагают дом площадью 110 кв. Дом состоит из трех комнат, кухни, санузла, подключено электричество, газоснабжение, вода. Есть сад, виноградник, участок у дома. Рядом находятся магазины, медицинский пункт, школа, кафе, почтовые отделения. До реки можно дойти пешком через несколько минут. Принимают разные категории людей: семьи, пенсионеров, других нуждающихся.

Еще одно объявление касается дома в селе Староконстантиновского района. Жилье предусмотрено для четырех человек. В помещении две просторные комнаты, кухня, ванная, а также подключен интернет. В пределах доступности – детский сад, учебное заведение, магазины, останов общественного транспорта, техническая станция.

В Каменце-Подольском, по улице Шевченко, 77, владелец предоставляет место в кирпичном доме. Могут разместиться мужчины, комиссованные военнослужащие, сироты. По согласованию с близкими можно организовать оздоровление для зависимых. Помещение готово к использованию без дополнительных условий.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области является важной частью поддержки внутренне перемещенных граждан в период сложных обстоятельств. Получить временную крышу над головой можно, обратившись за информацией к авторам объявлений на соответствующей платформе.

К слову, в Хмельницкой области пенсионеры также могут получить гуманитарную помощь.

