ДТЭК предупреждает жителей Киевской области о новых локальных графиках отключения света в регионе с 4 по 6 октября 2025 года.

В пределах Киевской области в период с 4 по 6 октября 2025 года снова придется применять графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, ДТЭК объявил о графиках отключения света на территории Кагарлыкской городской общины. В субботу, 4 октября, там без электроэнергии с 8:00 до 19:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Кагарлык (ул. Богдана Хмельницкого, Котляревского);

Зеленый Яр (Киевская, Лесная, Луговая, Молодежная, Полевая, Садовая, Центральная);

Землянка (Шевченко);

Липовец (Вишневая, Заречная, Луговая, массив "Бригадный", Медовая, Мира, Победы, Садовая, Степная);

Черняхов (Шевченко + переулок).

А в воскресенье, 5 числа, плановое обесточивание в Кагарлыке будут действовать с 00:00 до 23:00 для домов по ул. Белоцерковская, Бригадная, Вознесенская, Городецкая, Дачная, Демиденко, Евгения Архипенко, Защитников Украины, Каштановая, Магистральная, Мира, Нектарная, Одесская и др., пишет Politeka.

В с. Новые Петровцы ограничения будут действовать в субботу с 9:00 до 18:00 по ул. Межигорская, Звонковая, Шевченко.

Кроме того, на понедельник, 6 октября, ДТЭК объявил еще следующие графики отключения света в Киевской области:

с 08:30 до 18:30 – Рокитное (улицы Игоря Зинича, Леонида Каденюка, Гаевая, Короленко, Молчановская, Патриотическая и др.);

с 8:30 до 16:30 – Бородянка (Семашко, Центральная).

