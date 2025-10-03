Новая система оплаты проезда в Кропивницком обеспечивает более быстрый и комфортный способ использования общественного транспорта.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению с использованием электронных билетов, сообщает Politeka.

Ранее город планировал внедрить цифровые талоны, а информация о тарифах и правилах пользования была опубликована на официальном портале городского совета. Граждане могли оставлять отзывы и предложения, чтобы влиять на работу будущего сервиса.

Новый формат позволяет пассажирам оплачивать поездки банковскими картами, через мобильные приложения или электронные кошельки. Валидаторы автоматически списывают средства во время прохождения, поэтому наличные деньги больше не обязательны. Первоначальная установка оборудования состоялась до военных событий, однако из-за перебоев с электроснабжением запуск пришлось отложить. В настоящее время завершаются тестирование и финальная модернизация системы.

Билеты будут доступны в разных форматах: краткосрочные на неделю, месяц или год, а также свободный кошелек, который можно пополнять при необходимости.

Для льготных категорий установлены ограничения: ежедневно или до шестидесяти поездок в месяц. Пополнить баланс можно через терминалы, онлайн-сервисы или точки продаж, при этом бумажные талоны остаются доступными у водителей и кондукторов. Монтаж и обслуживание системы осуществляет компания-победитель конкурса, оказывающая круглосуточную поддержку через контакт-центр.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком обеспечивает более быстрый и комфортный способ использования общественного транспорта. Ожидается, что электронные билеты будут способствовать уменьшению очередей на остановках, оптимизации маршрутов и облегчат ежедневные поездки для всех категорий пассажиров.

