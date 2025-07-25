Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области рассчитываются индивидуально, с учетом финансовых возможностей конкретной семьи, сообщает Politeka.net.
В ПФУ раскрыли, учитывают ли переводы с карты на карту при расчете пособия.
При определении права на субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области и ее размера учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и фактически проживающих в составе одного домохозяйства. В расчеты включаются различные виды доходов. В частности, это может быть:
- заработная плата,
- пенсионное обеспечение,
- пособие по безработице,
- дивиденды от владения акциями или другими ценными бумагами,
- другие денежные поступления, в том числе и переводы из-за границы.
Особенно важно помнить, что поступающие из других стран денежные переводы могут считаться доходом. Следовательно, они оказывают непосредственное влияние на конечную сумму назначенной субсидии. В случаях, когда объем полученных средств превышает установленный порог, льгота может быть значительно уменьшена или вообще не предоставлена.
Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области можно получать летом. Период до 30 сентября считается неотапливаемым сезоном. В настоящее время расходы на коммунальные услуги обычно ниже, поэтому и размер государственной помощи, как правило, уменьшается. В некоторых случаях льгота может быть назначена в минимальном размере или совсем отсутствует — так называемый «нулевой» вариант.
Однако с наступлением отопительного сезона автоматически происходит перерасчет. Учитывается увеличение расходов на отопление, горячее водоснабжение и т.д. Благодаря этому размер пособия растет, и многие семьи могут получить существенную финансовую поддержку.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области: где предоставляют убежище.
Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком: поддержку получат не все, названы главные условия.
Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области: украинцам раскрыли, дадут ли помощь при недостаточном стаже.