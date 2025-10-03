Именно этот недостаток создает риски и делает дефицит продуктов в Сумской области и в соседних регионах почти неизбежным.

Дефицит продуктов в Сумской области в ближайшее время может серьезно отразиться на стоимости продовольственных товаров, сообщает Politeka.

Ожидание в следующем маркетинговом году озвучил председатель Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский. Он отметил, что в сезоне 2025/26 аграрный сектор сможет собрать около 21 млн. тонн пшеницы, однако лишь 10,3 млн. тонн пригодны для пищевого использования. Особую ценность имеет зерно первого и второго классов, необходимое для производства хлебобулочной продукции. Прогнозируемый объем такого зерна составляет лишь 1,7 млн ​​тонн, что существенно меньше потребности.

Именно этот недостаток создает риски и делает дефицит продуктов в Сумской области и в соседних регионах почти неизбежным.

Дополнительные напряжения формирует конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы высококачественного зерна. Часть фермеров сохраняет урожай, ожидая более выгодной цены. Такая стратегия увеличивает напряжение на рынке муки и готовой продукции.

Следует также отметить проблему с рожью. В сезоне 2025/26 планируется импорт около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом году он составлял всего 1,6 тыс. Это свидетельствует о повышенной зависимости от внешних поставок и потенциальном влиянии на цены хлебобулочных изделий.

В результате ограниченные запасы зерна, конкуренция между участниками рынка и отложенная продажа урожая формируют условия для дальнейшего подорожания. Нехватка пшеницы высоких классов уже определяет ключевые тенденции и угрозы стабильности продовольственного обеспечения, демонстрируя сложность ситуации для региона.

