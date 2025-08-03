Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому все ще надається тим, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів продовжує надходити в рамках діяльності медичного центру "Карітас Хмельницький", повідомляє Politeka.

Як йдеться на їхній сторінці у Facebook, команда працює щоденно, щоб ті, хто найбільше потребує підтримки, мали доступ до медичних послуг, психологічної роботи та реабілітації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому реалізується через багатофункціональний формат. Центр працює як стаціонарно, так і завдяки мобільним бригадам. Це дає змогу охопити не лише міських жителів, а й мешканців громад, де доступ до медицини є складним.

У центрі доступна сімейна медицина. Пенсіонери можуть пройти огляд у лікаря загальної практики, отримати рекомендації щодо хронічних хвороб, зробити щеплення або профілактичний огляд. Особлива увага надається лікуванню хвороб у літніх людей та дітлахів, адже обидві категорії вразливі.

Психологічна підтримка займає важливе місце в роботі медичного центру. Індивідуальні консультації доступні не тільки для старших людей, а й для ветеранів, переселенців, дітей. Крім того, проводяться групові зустрічі для тих, хто опинився у скрутному становищі.

Фахівці допомагають подолати тривогу, посттравматичні симптоми, біль утрати. Працюють сучасні методики, такі як когнітивно-поведінкова терапія та майндфулнес.

Окрема увага приділяється паліативній підтримці. Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається у вигляді домашніх візитів до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу.

Записатися на прийом можна за телефоном 096 459 48 54, через онлайн-форму або безпосередньо в центрі за адресою: Зарічанська, 10/3-Б. Прийом ведеться з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00.

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