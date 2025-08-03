Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком все еще оказывается тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров продолжает поступать в рамках деятельности медицинского центра "Каритас Хмельницкий", сообщает Politeka.

Как говорится на их странице в Facebook, команда работает ежедневно, чтобы те, кто больше нуждается в поддержке, имели доступ к медицинским услугам, психологической работе и реабилитации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком осуществляется через многофункциональный формат. Центр работает как стационарно, так и благодаря мобильным бригадам. Это позволяет охватить не только городских жителей, но и жителей общин, где доступ к медицине сложный.

В центре доступна семейная медицина. Пенсионеры могут пройти осмотр у врача общей практики, получить рекомендации по хроническим болезням, сделать прививку или профилактический осмотр. Особое внимание уделяется лечению болезней у пожилых людей и детей, ведь обе категории уязвимы.

Психологическая поддержка занимает важное место в медицинском центре. Индивидуальные консультации доступны не только для пожилых людей, но и для ветеранов, переселенцев, детей. Кроме того, проводятся групповые встречи для оказавшихся в затруднительном положении.

Специалисты помогают преодолеть тревогу, посттравматические симптомы, боль утраты. Работают современные методики, такие как когнитивно поведенческая терапия и майндфулнес.

Отдельное внимание уделяется паллиативной поддержке. Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком предоставляется в виде домашних визитов людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

Записаться на прием можно по телефону 0964594854, через онлайн-форму или непосредственно в центре по адресу: Заричанская, 10/3-Б. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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