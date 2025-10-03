Подорожание продуктов в Харьковской области заметно невооруженным глазом и хороший урожай не спас ситуацию.

Подорожание продуктов в Харьковской области ощутимо на примере сезонных овощей и фруктов, сообщает Politeka.

Несмотря на благоприятный урожай, подорожание продуктов в Харьковской области заметно, что влияет на бюджет семей.

На рынках Харькова сейчас можно приобрести огурцы по средней стоимости в 35 гривен за килограмм, помидоры – от 20 до 50, а капусту за 20. Кабачки и баклажаны стали стоить больше, 35 и 40 грн за килограмм.

На сливы также подняли ценник, их продают по 45–60. Аналитики отмечают, что такая ситуация является результатом комбинированных факторов, среди которых расходы на логистику, хранение и повышение затрат на рабочую силу.

Таким образом, подорожание продуктов в Харьковской области происходит не только из-за урожая, но и из-за внешних экономических факторов.

Аналитик Максим Гопка объясняет, что большинство овощей борщового набора сейчас стоят дешевле, чем в прошлом, но под влиянием холодов ценники могут вырасти.

По его словам, активное предложение будет продолжаться в течение следующего месяца, а с наступлением холодов нужно будет тратить дополнительные ресурсы на хранение почвенных овощей, что приведет к увеличению стоимости на 5-8%.

Сейчас же рынок насыщенный, дефицита не наблюдается. В супермаркетах ситуация похожая. В АТБ огурцы стоят от 35 грн, помидоры – от 20 до 50, капуста – 20, кабачки – 15–20, баклажаны – 40, перец сладкий – 35-60.

Местные жители пытаются экономить, ища акционные предложения, или просто сравнивая ценники в различных сетях супермаркетов и рынках.

